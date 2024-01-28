Якубко раскритиковал матчи сборной России в 2023 году

Бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко высказался о товарищеских матчах сборной России, которые прошли в 2023 году.

Экс-игрок сборной Словакии отметил, что те игры никому не были интересны - ни болельщикам, ни игрокам.

«Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего», - приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, что весь российский футбол в марте 2022 года был отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.