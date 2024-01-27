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​Скалони порассуждал об уходе Месси из сборной Аргентины

27 Января 2024 • 19:59 Комментировать

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони порассуждал о скором уходе из национальной команды Лионеля Месси, Анхеля ди Марии и других статусных игроков.

«В конце концов наступил момент, когда Диего Марадона ушёл из сборной Аргентины. Руджери тоже уходил. Великие игроки уходили, но сборная Аргентины продолжала играть.

Это [уход Месси и других звёзд] будет очень больно, потому что уйдут великие футболисты. Но на нас лежит ответственность, ведь сборная Аргентины всегда была мощной командой, даже без Месси или Марадоны. Мы должны стремиться к тому, чтобы создать равноценную команду с другими игроками. Нужно ставить цели на тот случай, если каких-то игроков не будет», - цитирует Скалони Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
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