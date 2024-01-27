​У Скалони спросили, сыграет ли Месси на чемпионате мира – 2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, может ли Лионель Месси выступить на следующем чемпионате мира.

«Сегодня я могу лишь сказать, что некоторые игроки выступали на чемпионате мира в таком возрасте. В случае с Месси я бы не удивился. У меня нет сомнений в том, что он будет готов сыграть физически. Всё зависит от того, будет ли он готов ментально», - сказал Скалони, чьи слова приводит Marca.

Следующий чемпионат мира пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. По ходу турнира Лионелю Месси исполнится 39 лет.

Напомним, что сборная Аргентины с Месси в составе выиграла чемпионат мира – 2022.

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