​Скалони на примере Месси возмутился современным подходом к футболу

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о современном футболе. Специалист считает, что в наши дни в футболе уделяется слишком большое внимание тактике, причём даже на детском уровне.

«Конечно, сейчас нет дриблёров. Потому что как только игрок получает мяч, ты говоришь: «Пасуй!» Представьте себе, если бы Месси, когда ему было восемь лет, всё время говорили: «Делай пас!» Мы бы не увидели такого Месси, каким он стал.

Сейчас в 7-8 лет мы говорим детям, что такое диагональная страховка… Ему 7 лет! Пускай играет с мячом, пускай ошибается, а когда ему будет 14-15 лет, мы начнём его поправлять. Таков мой посыл на будущее. Это спорт, и красоту футбола нельзя терять», - цитирует Скалони Marca.