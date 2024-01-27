​30 лет назад состоялся безумный матч: команда защищала чужие ворота, а забивала – в свои

Ровно 30 лет, 27 января 1994 года, состоялся один из самых безумных матчей в истории футбола. В Карибском кубке встречались сборные Барбадоса и Гренады. Необычное правило турнира, согласно которому забитый в экстра-тайме «золотой гол» засчитывался за два, привело к странному подходу игроков к стратегии. Так, сборная Барбадоса в концовке забила гол в свои ворота, чтобы перевести игру в дополнительное время, ведь победа с разницей в один мяч команду не устраивала. Гренаду же устраивала как минимальная победа, так и минимальное поражение, поэтому команда попыталась успеть забить в любые ворота. Барбадос, как следствие, защищал и свои ворота, и чужие...

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План Барбадоса: забивай в свои ворота, защищай чужие