Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​30 лет назад состоялся безумный матч: команда защищала чужие ворота, а забивала – в свои

27 Января 2024 • 15:37 Комментировать

Ровно 30 лет, 27 января 1994 года, состоялся один из самых безумных матчей в истории футбола. В Карибском кубке встречались сборные Барбадоса и Гренады. Необычное правило турнира, согласно которому забитый в экстра-тайме «золотой гол» засчитывался за два, привело к странному подходу игроков к стратегии. Так, сборная Барбадоса в концовке забила гол в свои ворота, чтобы перевести игру в дополнительное время, ведь победа с разницей в один мяч команду не устраивала. Гренаду же устраивала как минимальная победа, так и минимальное поражение, поэтому команда попыталась успеть забить в любые ворота. Барбадос, как следствие, защищал и свои ворота, и чужие...

Подробнее об этом матче можно почитать в нашем материале по ссылке ниже.

План Барбадоса: забивай в свои ворота, защищай чужие

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Барбадоса Сборная Гренады В этот день ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
15:37 · Чемпионат мира 2026
​30 лет назад состоялся безумный матч: команда защищала чужие ворота, а забивала – в свои
03:28 · Испания. Ла Лига
Скалони назвал топ-тренера, которого считает своим ориентиром
26 Января
23:22 · США. МЛС
Скалони рассказал, считает ли Месси заслуженным победителем премии The Best
23:05 · Испания. Ла Лига
Скалони: «Однажды я буду тренировать в Испании»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​В Германии надеются, что Клопп возглавит сборную страны
24 Января
15:33 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: Слова Чеферина можно рассматривать как пожелание
14:08 · Кубок Азии
Шикунов: Сборная России сильнее Узбекистана и остальных команд Кубка Азии
23 Января
15:56 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России может сыграть с командой из Латинской Америки
22 Января
15:51 · Чемпионат мира 2026
​Месси поругался с тренером сборной Аргентины после неудачного матча слухи
21 Января
20:29 · Чемпионат мира 2026
​ФИФА сообщила, когда появится расписание чемпионата мира – 2026
19 Января
17:48 · Чемпионат мира 2026
Финал чемпионата мира 2026 пройдёт в Далласе
14:31 · Чемпионат мира 2026
​Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины
14:11 · Чемпионат мира 2026
У Скалони спросили, сколько ещё будет играть Месси
02:20 · Чемпионат мира 2026
​Адвокат дал первое интервью в качестве тренера сборной Кюрасао
18 Января
13:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин считает, что Моуринью мог бы возглавить сборную России
Все новости
Рекомендуем