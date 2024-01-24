Бышовец: Слова Чеферина можно рассматривать как пожелание

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о желании президента УЕФА Александра Чеферина допустить молодёжную сборную до международных турниров.

«Уровень русофобии в Европе не снижается, а только повышается. В связи с этим допуск российских молодежных команд до международных соревнований можно рассматривать как пожелание», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, футбольные федерации несамостоятельны в принятии решений, ориентируясь на геополитические решения.

Напомним, что с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.