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УЕФА хочет допустить молодёжные сборные России до международных соревнований

24 Января 2024 • 11:32 Комментировать (2)

Президент УЕФА Александер Чеферин готов вернуть молодёжные сборные России до участия в международных турнирах. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в УЕФА намерены пойти на такой серьезный шаг, потому что считают, что нельзя наказывать детей в текущей ситуации, ведь они ни в чем не виноваты. Как утверждает источник, в УЕФА не хотят, чтобы детям из России прививали ненависть к Западу.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Отметим, что ранее уже предпринималась попытка вернуть юношеские сборные России к турнирам, но позже решение было пересмотрено.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин Молодёжная сборная России ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
24 Января 2024 в 12:41
кря-кря
One Live
24 Января 2024 в 12:13
Сейчас прибалты и пшеки вонь поднимут)
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