УЕФА хочет допустить молодёжные сборные России до международных соревнований

Президент УЕФА Александер Чеферин готов вернуть молодёжные сборные России до участия в международных турнирах. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в УЕФА намерены пойти на такой серьезный шаг, потому что считают, что нельзя наказывать детей в текущей ситуации, ведь они ни в чем не виноваты. Как утверждает источник, в УЕФА не хотят, чтобы детям из России прививали ненависть к Западу.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Отметим, что ранее уже предпринималась попытка вернуть юношеские сборные России к турнирам, но позже решение было пересмотрено.