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​Сборная России может сыграть с командой из Латинской Америки

23 Января 2024 • 15:56 Комментировать

Сборная России в марте может провести два товарищеских матча. Поединок против Сербии уже был анонсирован – он пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо». Второй матч может состояться там же спустя четыре дня – 25 марта.

Согласно данным «РБ Спорт», соперником сборной России во втором матче может стать команда из Латинской Америки. Впрочем, договорённость ещё не была достигнута – переговорный процесс продолжается.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты, пока что сказать очень сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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