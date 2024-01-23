​Сборная России может сыграть с командой из Латинской Америки

Сборная России в марте может провести два товарищеских матча. Поединок против Сербии уже был анонсирован – он пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо». Второй матч может состояться там же спустя четыре дня – 25 марта.

Согласно данным «РБ Спорт», соперником сборной России во втором матче может стать команда из Латинской Америки. Впрочем, договорённость ещё не была достигнута – переговорный процесс продолжается.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты, пока что сказать очень сложно.