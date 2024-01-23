Топ-5 вратарей-бомбардиров в футболе

Единственный в своём роде

Вратарь – это особая персона не только в футболе, но и в других видах спорта. Его главная задача – сохранить свои ворота в неприкосновенности. И в таком случае его команда точно наберёт очки. Однако нередко желание забивать бывает столь велико, что и вратари совершают подвиги. Сетевое изданиерассказывает о пятёрке самых лучших вратарей-бомбардиров в мировом футболе.

Рожерио Сени совсем недавно отпраздновал своё пятидесятилетие. Бразилец является единственным голкипером, который забил более ста мячей! Всего признан 131 гол: 70 из них с пенальти, 61 со штрафного удара. Кроме того, Сени провёл всю карьеру в одном клубе «Сан-Паулу», где он считается настоящей легендой: 1234 матча за один клуб на протяжении 23 лет! Успел Сени сыграть и за сборную Бразилии, но отличиться ни в одном из шестнадцати проведённых матчей не сумел. Зато является чемпионом мира 2002 года.

Парагвайский бульдог

Парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт имеет на своём счету 67 голов, из которых восемь мячей он забил за национальную сборную. По этому показателю парагваец является рекордсменом. Чилаверт забивал со своей половины поля, оформлял хет-трик, а по завершении карьеры даже баллотировался в президенты страны, но набрал менее 1% голосов. Настоящий парагвайский бульдог, как его прозвали местные фанаты.

Мексиканец и болгарин

Мексиканец Хорхе Кампос за карьеру забил 46 голов. Болгарин Димитар Иванков отметился 42 мячами. Рост Кампоса составлял всего 168 см, но это не помешало ему принять участие в трёх чемпионатах мира. Кричащие расцветки формы, придуманные им лично, будто выдавали несдержанный характер голкипера. Кампос начинал матчи за клуб в воротах, а затем следовал выход запасного вратаря – и Хорхе оказывался в нападении. Вот она вариация состава в действии!

Болгарин Иванков единственный из всех голкиперов, кто представляет Европу. Сдержанный, хладнокровный, он не любил выходить за пределы штрафной площади. Отличиться ни в одном из 54 матчей за национальную сборную Иванков не сумел, но регулярно забивал за «Левски», турецкие «Кайсериспор» и «Бурсаспор». Все свои 42 гола Иванков забил с пенальти.

Самый одиозный голкипер

Если вы ещё по странному и чудесному стечению обстоятельств или в силу слишком юного возраста не видели «удар скорпиона» в исполнении Рене Игиты, то рекомендую сделать это незамедлительно. А если видели, то можно ещё раз пересмотреть. Почти всю карьеру Игита провёл в родной Колумбии, лишь на год отлучившись в Испанию и Мексику. Бабушка уберегла будущего голкипера сборной Колумбии от наркотиков, но с Эскобаром Рене всё равно дружил. Его выходки на поле нередко приводили к пропущенным в собственные ворота мячам. И даже одноклубники порой были готовы его побить, но это не мешало и не охлаждало наглость Игиты, который забил 46 мячей, три из которых за сборную Колумбии.

Любопытно, что трое из пяти голкиперов представляют Южную Америку. Видимо, желание играть в футбол и забивать голы там столь велико, что даже вратари не могут устоять на месте. Каждый из наших героев представляет собой невероятно интересную личность и заслуживает отдельной статьи. Но, забивая голы, выделывая одиозные вещи, все они играли за национальные сборные, причём весьма неслабые, а значит, были вратарями высокого уровня, которые выполняли свою главную работу – сохраняли собственные ворота в неприкосновенности.

Пятёрка лучших вратарей-бомбардиров в истории футбола

Вратарь Страна Количество голов Рожерио Сени Бразилия 131 Хосе Луис Чалаверт Парагвай 67 Хорхе Кампос Мексика 46 Димитар Иванков Болгария 42 Рене Игита Колумбия 41

Константин Лицин