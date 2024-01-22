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​Месси поругался с тренером сборной Аргентины после неудачного матча слухи

22 Января 2024 • 15:51 Комментировать

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поругался с главным тренером команды Лионелем Скалони. Произошло это после ноябрьского неудачного матча против Уругвая, который «альбиселесте» проиграли со счётом 0:2.

Как сообщает LA 100, ссылаясь на журналиста Черкиса Бьяло, напряжению между Месси и Скалони поспособствовала вечеринка футболистов незадолго до матча.

Стоит сказать, что осенью Скалони допускал свой уход из сборной Аргентины. Специалист говорил о намерении подумать над будущим. Судя по всему, Скалони продолжит работу с командой.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира.

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