​ФИФА сообщила, когда появится расписание чемпионата мира – 2026

На официальном сайте ФИФА была размещена информация о чемпионате мира – 2026. Так, в воскресенье, 4 февраля, пройдёт специальная трансляция, в которой будет представлено расписание ближайшего мундиаля. Речь идёт о распределении матчей по городам и стадионам.

Как известно, чемпионат мира в 2026 году пройдёт в трёх странах. Турнир примут США, Канада и Мексика. 104 матча турнира пройдут в 16 городах этих стран.

Финальный матч чемпионата мира – 2026 запланирован на 19 июля. Как известно, это будет первый мундиаль с 48 участниками.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.