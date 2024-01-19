Финал чемпионата мира 2026 пройдёт в Далласе

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в городе Даллас, что находится в американском штате Техас. Ареной финального матча мундиаля станет стадион AT&T. Играет на нём команда НФЛ «Ковбойз». А вместимость арены составляет 105 тыс. зрительских мест. Как отмечает ESPN, Даллас обошёл в борьбе за финал конкурентов в лице Майами и Нью-Йорка.

Финальный матч прошлого чемпионата мира, что состоялся в Катаре в 2022 году, принимал Национальный стадион в городе Лусаил, игру посетили почти 90 тыс. человек.

Мундиаль 2026 года пройдёт в Канаде, США и Мексике в июне-июле 2026 года. В нём поучаствуют 48 лучших команд со всего света.