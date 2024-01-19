Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Финал чемпионата мира 2026 пройдёт в Далласе

19 Января 2024 • 17:48 Комментировать

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в городе Даллас, что находится в американском штате Техас. Ареной финального матча мундиаля станет стадион AT&T. Играет на нём команда НФЛ «Ковбойз». А вместимость арены составляет 105 тыс. зрительских мест. Как отмечает ESPN, Даллас обошёл в борьбе за финал конкурентов в лице Майами и Нью-Йорка.

Финальный матч прошлого чемпионата мира, что состоялся в Катаре в 2022 году, принимал Национальный стадион в городе Лусаил, игру посетили почти 90 тыс. человек.

Мундиаль 2026 года пройдёт в Канаде, США и Мексике в июне-июле 2026 года. В нём поучаствуют 48 лучших команд со всего света.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира ЧМ-2026
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Манчестер Юнайтед» готовит четыре трансфера «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин отметился ассистом Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
17:48 · Чемпионат мира 2026
Финал чемпионата мира 2026 пройдёт в Далласе
14:31 · Чемпионат мира 2026
​Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины
14:11 · Чемпионат мира 2026
У Скалони спросили, сколько ещё будет играть Месси
02:20 · Чемпионат мира 2026
​Адвокат дал первое интервью в качестве тренера сборной Кюрасао
18 Января
13:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин считает, что Моуринью мог бы возглавить сборную России
17 Января
16:51 · Чемпионат мира 2026
​Теннисиста Джоковича позовут на матч сборной России
16 Января
16:02 · Чемпионат мира 2026
Пулишич заявил, что сборная США хочет выиграть чемпионат мира – 2026
15 Января
21:43 · Чемпионат мира 2026
Малафеев прокомментировал решение Адвоката возглавить сборную Кюрасао
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально
14 Января
11:34 · Чемпионат мира 2026
Лос-Анджелес мог отказаться от проведения матчей ЧМ-2026
11 Января
17:25 · Чемпионат мира 2026
Лещук: «Хочу попасть в сборную России»
09 Января
17:33 · Чемпионат мира 2026
​ФИФА не отстранит сборную Бразилию
17:32 · Чемпионат мира 2026
Экс-спартаковец Глоба предположил, когда сборную России вернут на международные турниры
16:42 · Чемпионат мира 2026
​Сантуш объяснил, почему посадил Роналду в запас на ЧМ-2022
09:58 · Чемпионат мира 2026
Блохин отказался от работы в сборной Азербайджана
Все новости
Рекомендуем