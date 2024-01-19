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​Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины

19 Января 2024 • 14:31 Комментировать

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался на тему своего будущего. Ранее специалист говорил, что ему нужно подумать над будущим – тем самым Скалони допускал возможность своего ухода.

«Я всегда говорил правду. Были моменты, когда мне приходилось думать о том, что делать. Это не было прощанием, это были мысли о том, как продолжить работу в сборной, давая место молодым людям. Это был момент раздумий», - сказал Скалони итальянскому Sky.

Напомним, что в 2021 году Лионель Скалони привёл сборную Аргентины к победе на Кубке Америки, а в 2022 году – к победе на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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