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У Скалони спросили, сколько ещё будет играть Месси

19 Января 2024 • 14:11 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, сколько ещё времени будет выступать Лионель Месси.

«Лео будет продолжать, пока не скажет, что больше не хочет. Я думаю, что он продолжит играть, прежде всего, потому что он счастлив на футбольном поле. Он должен выступать как долго, как только может, потому что дальше будет тяжело. Всем будет тяжело больше не видеть Месси на поле», - сказал Скалони итальянскому Sky.

Напомним, что в конце 2022 года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале команда Лионеля Скалони обыграла Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

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