​Адвокат дал первое интервью в качестве тренера сборной Кюрасао

Как мы уже сообщали нашим читателям, известный специалист Дик Адвокат, в прошлом тренировавший сборную России, стал новым тренером сборной Кюрасао. В своем первом интервью в новом качестве Адвокат пояснил причины такого решения.

- Это интересный вызов. Потребовалось много времени, чтобы прийти к соглашению, но это того стоило, так считают обе стороны. Я амбициозен, иначе не согласился бы на такую должность. Все мы относимся очень серьезно к этой работе, - цитирует слова Адвоката итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборную России Дик тренировал в период с 2010 по 2012 год.