Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Адвокат дал первое интервью в качестве тренера сборной Кюрасао

19 Января 2024 • 02:20 Комментировать

Как мы уже сообщали нашим читателям, известный специалист Дик Адвокат, в прошлом тренировавший сборную России, стал новым тренером сборной Кюрасао. В своем первом интервью в новом качестве Адвокат пояснил причины такого решения.

- Это интересный вызов. Потребовалось много времени, чтобы прийти к соглашению, но это того стоило, так считают обе стороны. Я амбициозен, иначе не согласился бы на такую должность. Все мы относимся очень серьезно к этой работе, - цитирует слова Адвоката итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборную России Дик тренировал в период с 2010 по 2012 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат сборная Кюрасао
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
02:20 · Чемпионат мира 2026
​Адвокат дал первое интервью в качестве тренера сборной Кюрасао
18 Января
13:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин считает, что Моуринью мог бы возглавить сборную России
17 Января
16:51 · Чемпионат мира 2026
​Теннисиста Джоковича позовут на матч сборной России
16 Января
16:02 · Чемпионат мира 2026
Пулишич заявил, что сборная США хочет выиграть чемпионат мира – 2026
15 Января
21:43 · Чемпионат мира 2026
Малафеев прокомментировал решение Адвоката возглавить сборную Кюрасао
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально
14 Января
11:34 · Чемпионат мира 2026
Лос-Анджелес мог отказаться от проведения матчей ЧМ-2026
11 Января
17:25 · Чемпионат мира 2026
Лещук: «Хочу попасть в сборную России»
09 Января
17:33 · Чемпионат мира 2026
​ФИФА не отстранит сборную Бразилию
17:32 · Чемпионат мира 2026
Экс-спартаковец Глоба предположил, когда сборную России вернут на международные турниры
16:42 · Чемпионат мира 2026
​Сантуш объяснил, почему посадил Роналду в запас на ЧМ-2022
09:58 · Чемпионат мира 2026
Блохин отказался от работы в сборной Азербайджана
08 Января
13:48 · Чемпионат мира 2026
В Узбекистане оценили возможность товарищеского матча против сборной России в 2024 году
09:26 · Чемпионат мира 2026
Андрей Шевченко получил предложение от сборной Азербайджана
08:26 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Возвращения российского футбола на международную арену не будет»
Все новости
Рекомендуем