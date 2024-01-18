Булыкин считает, что Моуринью мог бы возглавить сборную России

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможной работе известного португальского тренера Жозе Моуринью в России.

Напомним, в январе Моуринью был отправлен в отставку с поста наставника «Ромы». Ранее специалист работал в таких клубах, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и мадридский «Реал».

По мнению Булыкина, Моуринью мог бы возглавить сборную России и поспособствовать развитию футбола в нашей стране.

«Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России», — цитирует Булыкина Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. С весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров, поэтому сейчас национальная команда имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.