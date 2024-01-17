​Теннисиста Джоковича позовут на матч сборной России

Звёздный теннисист Новак Джокович в ближайшее время получит приглашение на футбольный матч сборных России и Сербии.

Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на информацию близкого к Джоковичу источника, пока непонятно, сможет ли теннисист прилететь на один день в Москву, ведь футбольный матч состоится как раз перед стартом теннисного турнира во Флориде.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдёт в четверг, 21 марта. Игра состоится на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает московское «Динамо».

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России проводит только товарищеские матчи.