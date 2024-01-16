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Чемпионат мира 2026

Пулишич заявил, что сборная США хочет выиграть чемпионат мира – 2026

16 Января 2024 • 16:02 Комментировать

Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Наша команда будет выступать с серьезным настроем. Наша цель — победа на чемпионате мира, но мы будем двигаться от игры к игре. Все команды хотят выиграть, но сейчас у нас молодая команда, и есть отличная возможность заявить о себе», — цитирует Пулишича The Athletic.

На счету 25-летнего футболиста 64 матча за сборную США, в которых он забил 28 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

Чемпионат мира – 2026 должен пройти летом с 11 июня по 19 июля. Напомним, на минувшем мундиале сборная США вышла из группы, но вылетела в 1/8 финала от Нидерландов.

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Милан Сборная США Кристиан Пулишич ещё теги
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