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Малафеев прокомментировал решение Адвоката возглавить сборную Кюрасао

15 Января 2024 • 21:43 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение Дика Адвоката возглавить сборную Кюрасао.

«Я не знаю мотивов, почему Дик возглавил именно сборную Кюрасао. Но я знаю, что людям, которых можно причислить к фанатикам, тем, кто на протяжении своей жизни работали в одной сфере – особенно спортивной – очень трудно оставить профессию», – приводит слова экс-голкипера сборной России «РБ Спорт».

Малафеев сравнил нидерландского специалиста с великим велогонщиком Лэнсом Армстронгом, поскольку такие люди чувствуют себя живыми, лишь занимаясь любимым делом.

Напомним, что в понедельник, 15 января, Дик Адвокат официально возглавил сборную Кюрасао в возрасте 76-ти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев Дик Адвокат сборная Кюрасао ещё теги
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