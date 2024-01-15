Малафеев прокомментировал решение Адвоката возглавить сборную Кюрасао

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение Дика Адвоката возглавить сборную Кюрасао.

«Я не знаю мотивов, почему Дик возглавил именно сборную Кюрасао. Но я знаю, что людям, которых можно причислить к фанатикам, тем, кто на протяжении своей жизни работали в одной сфере – особенно спортивной – очень трудно оставить профессию», – приводит слова экс-голкипера сборной России «РБ Спорт».

Малафеев сравнил нидерландского специалиста с великим велогонщиком Лэнсом Армстронгом, поскольку такие люди чувствуют себя живыми, лишь занимаясь любимым делом.

Напомним, что в понедельник, 15 января, Дик Адвокат официально возглавил сборную Кюрасао в возрасте 76-ти лет.