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Чемпионат мира 2026

Лос-Анджелес мог отказаться от проведения матчей ЧМ-2026

14 Января 2024 • 11:34 Комментировать

Несмотря на утверждённую заявку, чемпионат мира - 2026 мог лишиться одного из ключевых городов-организаторов.

По информации Араша Маркази, Лос-Анджелес по-прежнему остаётся местом проведения матчей следующего мундиаля. Последние месяцы велись разговоры о возможном выходе из числа организаторов турнира, однако город и «So-Fi Stadium» присутствуют в итоговой заявке.

Сообщается, что «город ангелов» примет ряд важных матчей, однако фаворитом на проведение финала является Даллас.

Напомним, что чемпионат мира в 2026 году впервые истории пройдёт в трёх странах, а именно в США, Канаде и Мексике.

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