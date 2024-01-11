Лещук: «Хочу попасть в сборную России»

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном попадании в сборную России.

«Моя история в сборной России еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых пять раз смог сыграть «на ноль».

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Встреча против Кубы прошла в Волгограде и завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Следующий поединок должен пройти в марте против Сербии.