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Лещук: «Хочу попасть в сборную России»

11 Января 2024 • 17:25 Комментировать

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном попадании в сборную России.

«Моя история в сборной России еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых пять раз смог сыграть «на ноль».

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Встреча против Кубы прошла в Волгограде и завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Следующий поединок должен пройти в марте против Сербии.

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