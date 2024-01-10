Сборная Бразилии определилась с новым главным тренером. На сайте Бразильской конфедерации футбола сообщается о том, что национальную команду страны принял Дориваль Жуниор.

Пресс-конференция, на которой Дориваль Жуниор будет представлен в качестве рулевого «селесао», пройдёт в четверг. Судя по всему, именно тогда станут известны какие-то подробности – например, срок контракта 61-летнего специалиста.

Дориваль Жуниор ранее работал со многими клубами Бразилии. Последним клубом в этом списке является «Сан-Паулу».

Добавим, что предыдущим тренером сборной Бразилии был Фернандо Диниз.