​ФИФА не отстранит сборную Бразилию

Эдналдо Родригес недавно восстановился на должности президента Бразильской конфедерации футбола. Таким образом, сборная Бразилии и клубы из страны не столкнутся с санкциями со стороны ФИФА, пишет сайт Inside the Games.

В конце прошлого года сообщалось, что ФИФА может отстранить бразильские клубы и сборных от международных турниров из-за вмешательства государственных структур в выборы президента футбольной конфедерации страны.

Добавим, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.