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​ФИФА не отстранит сборную Бразилию

09 Января 2024 • 17:33 Комментировать

Эдналдо Родригес недавно восстановился на должности президента Бразильской конфедерации футбола. Таким образом, сборная Бразилии и клубы из страны не столкнутся с санкциями со стороны ФИФА, пишет сайт Inside the Games.

В конце прошлого года сообщалось, что ФИФА может отстранить бразильские клубы и сборных от международных турниров из-за вмешательства государственных структур в выборы президента футбольной конфедерации страны.

Добавим, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Бразилии Эдналдо Родригес ещё теги
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