Экс-спартаковец Глоба предположил, когда сборную России вернут на международные турниры

Сборная России, как и российские футбольные клубы, уже почти два года по политическим причинам не играют в официальных европейских футбольных турнирах. Бывший футболист московского «Спартака» Павел Глоба предположил, когда сборную вернут к официальным матчам.

«Думаю, года через два возвращение произойдет. Все наладится и будем выступать», - цитирует Глобу телеканал «Матч ТВ».

По мнению бывшего футболиста, за время отстранения уровень российской сборной не сильно «просядет», всё-таки команда Валерия Карпина играет товарищеские поединки.

Также очевидным плюсом к возвращению Глоба видит то, что некоторые игроки сборной России играют за границей.