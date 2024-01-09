​Сантуш объяснил, почему посадил Роналду в запас на ЧМ-2022

По ходу чемпионата мира – 2022 звёздный Криштиану Роналду присел на скамейку запасных. Нападающий не попадал в основной состав на матчи против Швейцарии (1/8 финала, победа 6:1) и Марокко (1/4 финала, поражение 0:1). В обоих случаях КриРо выходил на поле на замену. Тогдашний рулевой «европейских бразильцев» Фернанду Сантуш объяснил своё решение.

«Это было тактическое и техническое решение. Других причин не было. Стратегические решения для меня всегда являются самыми важными. Мне приходилось принимать такие решения, и я принимал их правильно. Если бы мы не вылетели с чемпионата мира, не было бы никаких проблем», - цитирует Сантуша портал Goal.

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