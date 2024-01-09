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Блохин отказался от работы в сборной Азербайджана

09 Января 2024 • 09:58 Комментировать

Бывший нападающий, а ныне тренер Олег Блохин получил предложение о работе в сборной Азербайджана. Об этом информируют журналисты Sportinfo.az.

71-летний специалист, который сейчас находится в статусе безработного, ответил отказом на предложение. Он заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

Напомним, что в качестве наставника Блохин поработал в «Москве», ПАОКе, киевском «Динамо» и других командах.

Ранее в прессе появилась новость о том, что от работы в сборной Азербайджана отказался еще один легендарный украинец – Андрей Шевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Блохин Сборная Азербайджана
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