Блохин отказался от работы в сборной Азербайджана

Бывший нападающий, а ныне тренер Олег Блохин получил предложение о работе в сборной Азербайджана. Об этом информируют журналисты Sportinfo.az.

71-летний специалист, который сейчас находится в статусе безработного, ответил отказом на предложение. Он заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

Напомним, что в качестве наставника Блохин поработал в «Москве», ПАОКе, киевском «Динамо» и других командах.

Ранее в прессе появилась новость о том, что от работы в сборной Азербайджана отказался еще один легендарный украинец – Андрей Шевченко.