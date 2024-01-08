Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Узбекистане оценили возможность товарищеского матча против сборной России в 2024 году

08 Января 2024 • 13:48 Комментировать

Вице-президент Узбекистанской ассоциации футбола Одил Ахмедов оценил возможность проведения матча сборных Узбекистана и России в 2024 году.

«Матч со сборной России возможен в этом году. У нас запланированы игры отбора к чемпионату мира, будут свободные дни ФИФА, поэтому в эти паузы возможно организовать товарищескую встречу между командами Узбекистана и России», - приводит слова экс-футболиста «Анжи» Sport24.

Также Ахмедов отметил, что сейчас его национальная команда полностью сосредоточена на предстоящем Кубке Азии, который пройдёт в январе в Катаре.

Напомним, что в ноябре 2022 года подопечные Валерия Карпина сыграли нулевую ничью с Узбекистаном в Ташкенте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Одил Ахмедов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 54
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
13:48 · Чемпионат мира 2026
В Узбекистане оценили возможность товарищеского матча против сборной России в 2024 году
09:26 · Чемпионат мира 2026
Андрей Шевченко получил предложение от сборной Азербайджана
08:26 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Возвращения российского футбола на международную арену не будет»
07 Января
21:51 · Кубок Америки
Дориваль Жуниор станет главным тренером сборной Бразилии
06 Января
20:42 · Аргентина
Сантьяго Хименес сделал свой выбор сборной
14:03 · Бразилия
​Умер Загалло – единственный четырёхкратный чемпион мира 1
13:12 · Чемпионат мира 2026
Диниз покинул сборную Бразилии — источник слухи
05 Января
19:52 · Чемпионат мира 2026
​Месси не встретится со Скалони – известна причина
11:19 · Чемпионат мира 2026
Кафанов: «Хайкин хочет играть за сборную России»
04 Января
15:50 · Чемпионат мира 2026
​В РФС рассказали, сколько матчей хотят организовать для сборной России в 2024 году
03 Января
20:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко верит, что российские команды скоро допустят к официальным турнирам
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Волков назвал самый запоминающийся матч за сборную России
15:30 · Чемпионат мира 2026
​В РФС рассказали, с кем может сыграть сборная России в 2024 году
14:00 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов назвал самое позитивное событие в российском футболе в 2023 году
13:53 · Италия. Серия А
Моуринью может сменить место работы
Все новости
Рекомендуем