В Узбекистане оценили возможность товарищеского матча против сборной России в 2024 году

Вице-президент Узбекистанской ассоциации футбола Одил Ахмедов оценил возможность проведения матча сборных Узбекистана и России в 2024 году.

«Матч со сборной России возможен в этом году. У нас запланированы игры отбора к чемпионату мира, будут свободные дни ФИФА, поэтому в эти паузы возможно организовать товарищескую встречу между командами Узбекистана и России», - приводит слова экс-футболиста «Анжи» Sport24.

Также Ахмедов отметил, что сейчас его национальная команда полностью сосредоточена на предстоящем Кубке Азии, который пройдёт в январе в Катаре.

Напомним, что в ноябре 2022 года подопечные Валерия Карпина сыграли нулевую ничью с Узбекистаном в Ташкенте.