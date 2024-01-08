Андрей Шевченко получил предложение от сборной Азербайджана

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и «Милан», мог получить работу в сборной Азербайджана.

Как информирует Sportinfo.az, руководство футбольной федерации страны сделало предложение украинскому специалисту, однако тот ответил отказом. Шевченко готовится стать главой украинской футбольной ассоциации (УАФ) и не планирует в ближайшее время тренировать.

Напомним, что Андрей имеет опыт работы наставником сборной Украины. Также он поработал на клубном уровне – в 2021-2022 годах специалист занимал пост рулевого итальянского «Дженоа».