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Андрей Шевченко получил предложение от сборной Азербайджана

08 Января 2024 • 09:26 Комментировать

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и «Милан», мог получить работу в сборной Азербайджана.

Как информирует Sportinfo.az, руководство футбольной федерации страны сделало предложение украинскому специалисту, однако тот ответил отказом. Шевченко готовится стать главой украинской футбольной ассоциации (УАФ) и не планирует в ближайшее время тренировать.

Напомним, что Андрей имеет опыт работы наставником сборной Украины. Также он поработал на клубном уровне – в 2021-2022 годах специалист занимал пост рулевого итальянского «Дженоа».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Азербайджана
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