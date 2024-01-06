49-летний Фернандо Диниз покинул пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает Globo.

По сведениям источника, решение об увольнении тренера принял сам президент футбольной федерации Бразилии. Отмечается, что данное решение он принял после разговора с президентом «Флуминенсе», в котором Диниз является главным тренером.

Напомним, Диниз был исполняющим обязанности наставника сборной Бразилии с лета 2023 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.