​Месси не встретится со Скалони – известна причина

Ранее в прессе появлялась информация о том, что во время зимнего отпуска капитан и тренер сборной Аргентины – Лионель Месси и Лионель Скалони – проведут встречу. Ожидалось, что тёзки обсудят ситуацию с командой.

Теперь TyC Sports сообщает о том, что встречи между Месси и Скалони не будет. По данным источника, два Лионеля регулярно общается по телефону, и они не видят смысла в личной встрече этой зимой.

Ранее Лионель Скалони давал понять, что может уйти из сборной Аргентины. За последние годы под его руководством команда добилась серьёзных успехов в виде побед на Кубке Америки и чемпионате мира.