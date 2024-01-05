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​Месси не встретится со Скалони – известна причина

05 Января 2024 • 19:52 Комментировать

Ранее в прессе появлялась информация о том, что во время зимнего отпуска капитан и тренер сборной Аргентины – Лионель Месси и Лионель Скалони – проведут встречу. Ожидалось, что тёзки обсудят ситуацию с командой.

Теперь TyC Sports сообщает о том, что встречи между Месси и Скалони не будет. По данным источника, два Лионеля регулярно общается по телефону, и они не видят смысла в личной встрече этой зимой.

Ранее Лионель Скалони давал понять, что может уйти из сборной Аргентины. За последние годы под его руководством команда добилась серьёзных успехов в виде побед на Кубке Америки и чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
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