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Кафанов: «Хайкин хочет играть за сборную России»

05 Января 2024 • 11:19 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о будущем голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.

Напомним, 28-летнего вратаря не вызвали на ноябрьский сбор национальной команды из-за опасений, что он может лишиться работы в Норвегии.

«Поменяться ситуация может, потому что сейчас такое время, когда всё в мире меняется. Смотрю на это с оптимизмом. Смена гражданства? Он хочет играть за сборную России», — цитирует Кафанова РИА Новости.

Отметим, что Хайкин родился в Израиле, поэтому он также успел поиграть за ряд клубов из этой страны. В 2019 году российский футболист перешёл в «Будё-Глимт», в составе которого успел провести 162 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Никита Хайкин Будё-Глимт ещё теги
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