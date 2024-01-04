​В РФС рассказали, сколько матчей хотят организовать для сборной России в 2024 году

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на посту генерального секретаря, ответил на вопрос по поводу количества матчей сборной России в наступившем 2024 году.

«Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определённые наметки – на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Стоит сказать, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в настоящий момент не участвует в официальных соревнованиях. Команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи, причём находить соперников для них Российскому футбольному союзу непросто.

​В РФС рассказали, с кем может сыграть сборная России в 2024 году