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​В РФС рассказали, с кем может сыграть сборная России в 2024 году

03 Января 2024 • 15:30 Комментировать

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался на тему организации товарищеских матчей для сборной России.

Как известно, из-за санкций в настоящий момент сборная России в официальных соревнованиях не участвует.

«У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов отметил, что РФС хотел бы организовать игру с одной из стран ближе к Играм БРИКС.

Как известно, в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

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