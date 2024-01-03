Митрофанов назвал самое позитивное событие в российском футболе в 2023 году

Генсек РФС Максим Митрофанов назвал самое позитивное событие в российском футболе по итогам 2023 года.

«Порадовала посещаемость на играх с Камеруном и Кубой. Это демонстрирует интерес россиян к сборной. Матч с Кубой показал, что для игроков он важен. Хотелось бы вернуть это на официальной основе», - приводятся слова Митрофанова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в прошлом году национальная сборная России провела восемь контрольных матчей. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на своем поле принимали Кубу и одержали разгромную победу со счетом 8:0.