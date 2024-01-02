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Анчелотти ответил, готов ли он возглавить сборную Бразилии в 2026 году

02 Января 2024 • 15:41 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе в сборную Бразилии после окончания контракта со «сливочными».

«Планирую ли я попасть в национальную команду Бразилии, когда мой контракт с «Реалом» закончится? Я не знаю, захочет ли Бразилия меня пригласить в 2026 году. Я не знаю, довольны ли он моим решением остаться в «Реале», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, ранее «Реал» объявил о продлении трудового соглашения с итальянским тренером до 2026 года. Стоит сказать, что предыдущий контракт 64-летнего Анчелотти истекал предстоящим летом.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии ещё теги
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