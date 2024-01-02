Сантьяго Хименес: Месси — лучший игрок в истории

Форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес и сборной Мексики ответил на вопрос, почему отказался играть за сборную Аргентины.

22-летний игрок родился в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, однако позже перебрался в Мексику.

«Конечно, мне нравится Лионель Месси, ведь это лучший футболист в истории, но мне лучше играть против него. Я не принимал решение из-за Месси, я просто прислушался к своему сердцу», — приводит слова Хименеса TyC Sports.

В нынешнем сезоне нападающий нидерландского «Фейеноорда» принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых 20 раз поразил ворота соперников и записал в свой актив пять ассистов.