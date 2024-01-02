Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о сборной России. По его мнению, национальной команде нужно продолжать играть товарищеские матчи.

«Трудно оценить итоги года для нашей сборной, потому что соперники у нас были не самые сильные. Конечно, хотелось бы играть с сильнейшими сборными, но что сейчас сделать?» - передает слова Аленичева ТАСС.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели с кубинцами и победили со счетом 8:0.