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Шишкин: «Сборная нужна»

30 Декабря 2023 • 20:10 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что сборная России должна продолжать играть товарищеские матчи.

«Сборная нужна. Мы все ждем положительного окончания сложившейся ситуации. Даже учитывая, что мы проводим матчи с Кубой или Кенией. Эти игры нужны», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, национальная команды Кубы стала последним соперником сборной России в 2023 году. Товарищеская встреча между командами прошла в ноябре в Волгограде и завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Следующий товарищеский матч Россия проведет в марте против Сербии. Игра должна будет пройти в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Шишкин
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