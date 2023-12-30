Шишкин: «Сборная нужна»

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что сборная России должна продолжать играть товарищеские матчи.

«Сборная нужна. Мы все ждем положительного окончания сложившейся ситуации. Даже учитывая, что мы проводим матчи с Кубой или Кенией. Эти игры нужны», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, национальная команды Кубы стала последним соперником сборной России в 2023 году. Товарищеская встреча между командами прошла в ноябре в Волгограде и завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Следующий товарищеский матч Россия проведет в марте против Сербии. Игра должна будет пройти в Москве.