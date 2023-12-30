Назван лучший тренер сборных в 2023 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выкатила рейтинг лучших тренеров национальных сборных по итогам 2023 года. Первое место в нём занял рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони – у него 185 очков.

На второй строчке располагается наставник сборной Франции Дидье Дешам (112 очков), а тройку замыкает тренер сборной Португалии Роберто Мартинес (61 очков).

Дальше идут Луис де Ла Фуэнте (сборная Испании, 56 очков), Марсело Бьелса (Уругвай, 43), Хадзимэ Мориясу (Япония, 20), Гарет Саутгейт (Англия, 19), Сильвиньо (Албания, 16), Валид Реграги (Марокко, 15) и Стив Кларк (Шотландия, 7).