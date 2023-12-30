Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин — игрокам сборной России: Бухло к Новому году купили?

30 Декабря 2023 • 19:34 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к своим подопечным в канун Нового года.

«Приветствую, футболистики. Как вы там отдыхаете? Готовитесь к Новому году? Бухло уже купили, наверное. А что с весом у нас там? Особенно наши жиробасы. Знаете, кто из вас часто отличается по этому поводу», — заявил Карпин пресс-службе национальной команды.

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в середине ноября против Кубы. Та встреча завершилась крупной победой нашей команды со счетом 8:0.

Следующим соперником сборной России станет Сербия. Контрольный поединок запланирован на 21 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
20:10 · Чемпионат мира 2026
Шишкин: «Сборная нужна»
19:57 · Чемпионат мира 2026
Назван лучший тренер сборных в 2023 году
19:34 · Чемпионат мира 2026
Карпин — игрокам сборной России: Бухло к Новому году купили?
29 Декабря
20:48 · Россия. Премьер-лига
Болельщики смогут пообщаться в чате с игроками сборной России видео
19:35 · Чемпионат мира 2026
Деменко — о попытках сорвать матч Россия – Сербия: «Когда-то это время закончится»
19:08 · Чемпионат мира 2026
​Почему сборной Аргентины будет сложно закрепить 10 номер за Месси пожизненно
18:59 · Чемпионат мира 2026
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
28 Декабря
14:39 · Чемпионат мира 2026
​Семеду: «Месси заслужил выиграть чемпионат мира за всё, что отдал футболу»
27 Декабря
13:51 · Чемпионат мира 2026
Слуцкий - о работе в сборной России: «Я объективно не справился»
11:48 · Чемпионат мира 2026
Якубко - об отказе РФС от Азии: «Может, есть секретная информация»
01:54 · Аргентина
​Дзанетти: «Не думаю, что у Скалони есть какая-то стратегия»
26 Декабря
17:59 · Кубок Африки
​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату
25 Декабря
22:46 · Чемпионат мира 2026
Гол Файзуллаева помог сборной Узбекистана добыть волевую разгромную победу над Кыргызстаном
24 Декабря
12:40 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Сборной России не будет на чемпионате мира – 2026»
10:35 · Чемпионат мира 2026
Якубко: «Сборной России будет непросто в матче с Сербией»
Все новости
Рекомендуем