Карпин — игрокам сборной России: Бухло к Новому году купили?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к своим подопечным в канун Нового года.

«Приветствую, футболистики. Как вы там отдыхаете? Готовитесь к Новому году? Бухло уже купили, наверное. А что с весом у нас там? Особенно наши жиробасы. Знаете, кто из вас часто отличается по этому поводу», — заявил Карпин пресс-службе национальной команды.

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в середине ноября против Кубы. Та встреча завершилась крупной победой нашей команды со счетом 8:0.

Следующим соперником сборной России станет Сербия. Контрольный поединок запланирован на 21 марта.