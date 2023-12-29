Деменко — о попытках сорвать матч Россия – Сербия: «Когда-то это время закончится»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился комментарием о том, что футбольная федерация Украины пытается сорвать контрольный матч России и Сербии.

Ранее сообщалось, что представители УАФ написали письмо в ФИФА и УЕФА, попросив заблокировать проведение матча.

«Когда происходят такие моменты, надо понимать, что мы Россия. Некоторые европейские и другие страны пытаются загнать наш спорт и вообще страну в какие-то рамки. Когда-то это время просто закончится, вот и все», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, товарищеский поединок между сборными России и Сербии должен пройти 21 марта в Москве.

Свою последнюю контрольную игру команда Валерия Карпина провела в ноябре против Кубы. Та встреча прошла в Волгограде и завершилась крупной победой российской сборной со счетом 8:0.