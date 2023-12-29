​Почему сборной Аргентины будет сложно закрепить 10 номер за Месси пожизненно

Глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил о намерении закрепить номер 10 за Лионелем Месси навсегда. Надо сказать, что сборной Аргентины будет сложно реализовать эту идею. Дело в том, что на крупные футбольные соревнования к заявкам национальных команд применяются требования по номерам игроков. Например, перед чемпионатом мира в 2022 году, который Аргентина выиграла, каждая команда могла включить в итоговую заявку 26 игроков с номерами от 1 до 26.

Таким образом, в случае закрепления за Месси номера 10, Аргентине после ухода звёздного форварда на пенсию придётся оставлять один слот в заявке пустым, что вряд ли порадует любого тренера.

Напомним, что в декабре 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию.