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​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10

29 Декабря 2023 • 18:59 Комментировать

Клаудио Тапиа, который занимает должность президента Ассоциации футбола Аргентины, сделал важное заявление. По словам функционера, после ухода из национальной команды Лионеля Месси номер 10 будет выведен из обращения.

«После Месси никто не будет носить номер 10 в сборной Аргентины. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в знак уважения к Месси. Это самое меньшее, что мы можем сделать», - сказал Тапиа, чьи слова приводит испанский Sport.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе выиграла чемпионат мира. В финальном матче «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Клаудио Тапиа ещё теги
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