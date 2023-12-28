Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым рассказал о перспективах проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Это положительная новость. Нам обязательно нужно играть с европейскими сборными. Нельзя бросать Европу. Европа есть Европа все равно. Сербия – неплохая команда сейчас. У них достаточно сильная сборная. Так что это положительный фактор. Югославы всегда неплохо играли в футбол, и с ними всегда интересно соревноваться было. А сейчас, как я уже сказал, Сербия – команда достаточно высокого уровня. Так что интересно посмотреть, что покажут наши.

Просто мы сейчас начали играть с африканскими странами и Кубой. А это никуда не годится. Давайте еще с папуасами играть начнем. Так что если брать тех, кто с нами готов играть, то Сербия – один из лучших вариантов. А скоро уже все готовы будут. Как только мы свои дела закончим, все сами придут к нам на поклон. Мы делаем огромные вливания в Европу же в плане денег. Им тяжело без нас тоже. Так что время все определит, все нормально будет», - сказал Пономарёв.