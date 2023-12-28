​Семеду: «Месси заслужил выиграть чемпионат мира за всё, что отдал футболу»

Бывший футболист «Барселоны» Нелсон Семеду рад, что в прошлом году Лионелю Месси удалось выиграть чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

«Было очень приятно наблюдать, как он выиграть чемпионат мира. Он заслужил это за всё, что отдал футболу», - сказал Семеду в ходе интервью для Sky Sports.

Напомним, что в декабре 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

Также Семеду рассказывал, что ему было легко выступать в одной команде с Лионелем Месси.

Отметим, что в настоящий момент Нелсон Семеду выступает в Англии за «Вулверхэмптон».