Слуцкий - о работе в сборной России: «Я объективно не справился»

Футбольный тренер Леонид Слуцкий дал комментарий касательно своего ухода с поста наставника сборной России.

В разговоре на ютуб-канале «Коммент.Шоу» специалист признал, что он не справился с работой в национальной команде. Под его руководством сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы – 2016.

На клубном уровне Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА, казанском «Рубине», английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

В среду, 27 декабря, было объявлено о назначении российского специалиста на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».