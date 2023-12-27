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Якубко - об отказе РФС от Азии: «Может, есть секретная информация»

27 Декабря 2023 • 11:48 Комментировать

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением об отказе Российского футбольного союза от перехода в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола).

«России не нужно уходить в Азию. Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть», - рассказал Якубко в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что 20 декабря исполком РФС отказался от идеи перехода из УЕФА в АФК.

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Якубко Переход РФС в АФК
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