Якубко - об отказе РФС от Азии: «Может, есть секретная информация»

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением об отказе Российского футбольного союза от перехода в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола).

«России не нужно уходить в Азию. Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть», - рассказал Якубко в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что 20 декабря исполком РФС отказался от идеи перехода из УЕФА в АФК.

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.