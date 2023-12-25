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Гол Файзуллаева помог сборной Узбекистана добыть волевую разгромную победу над Кыргызстаном

25 Декабря 2023 • 22:46 Комментировать
Кыргызстан
...
Узбекистан

Сборная Узбекистана продолжает подготовку к Кубку Азии. Сегодня в контрольном матче ее соперником стала национальная команда Кыргызстана. Игра прошла в закрытом режиме и завершилась со счётом 4:1 в пользу футболистов из Узбекистана. Они пропустили гол в первой же атаке противника, но благодаря точному удару игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева сравняли счет до перерыва, а во втором тайме забили еще трижды.

Турнир стартует 12 января. Узбекистанские футболисты сыграют против Сирии, Индии и Австралии, команда Кыргызстана - против Таиланда, Саудовской Аравии и Омана.

Протокол игры  
Кыргызстан1:4Узбекистан
25 декабря.

 

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Сборная Узбекистана сборная Кыргызстана Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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Актуальный прогноз и ставка на товарищеский матч Кыргызстан — Узбекистан — 25 декабря 2023
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КЫРГЫЗСТАН УЗБЕКИСТАН
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