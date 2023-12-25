Российский футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на анонсированный товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Я бы сказал, что если бы мы сыграли с Грецией, это был бы гудок. А если сыграем с Сербией, это звоночек», — сказал Созин.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия достигла договорённости с Сербией о проведении товарищеского матча в марте 2024 года.

Позже глава РФС добавил, что в 2024 году также велика вероятность проведения товарищеской игры против сборной из Южной Америки. Называть соперника Дюков не стал, так как стопроцентной уверенности в проведении матча пока нет.