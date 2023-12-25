ФИФА может отстранить сборную Бразилии от всех турниров

Международная федерация футбола может применить жесткие санкции в отношении сборной Бразилии и клубов.

ФИФА предупредила, что рассмотрит вариант отстранения команд от международных турниров, если вмешательство Бразильской конфедерации футбола приведет к выборам нового главы организации в следующем месяце.

ФИФА призывает подождать с выборами нового главы. Стоит отметить, что нынешний президент CFB Эдналдо Родригес отстранен от должности судом Рио-де-Жанейро за нарушения, которые были допущены на его выборах в 2022 году.

Сборная Бразилии занимает пятое место в рейтинге ФИФА.